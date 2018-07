Ce boli anunță de fapt vederea încețoșată, vederea dublă sau apariția punctelor sau liniilor luminoase

Foto: Pixabay.com

Daca ti s-a intamplat sa vezi dublu, sa ti se puna o ceata pe ochi sau vederea sa ti se tulbure din cauza unor puncte sau linii luminoase nu inseamna intotdeauna ca ai o problema oculara.

In multe cazuri, tulburarile de vedere anunta unele boli interne sau unele complicatii ale unor afectiuni cronice.

Iata bolile semnalate prin tulburari de vedere:

1. Cataracta. Este o boala care apare in special la persoanele de varsta a treia si se manifesta prin vedere incetosata si prin dublarea imaginii.

2. Glaucomul. Poate aparea treptat sau brusc, in cazul glaucomului cu unghi inchis, de aceea, daca vederea scade dintr-o data, este insotita de varsaturi si dureri de cap, trebuie sa mergi de urgenta la medic.

3. Dezlipirea de retina. Este o afectiune care nu doare si apare in special la barbati, dupa varsta de 40 de ani. Are drept simptom perceptia unui val in campul vizual.

4. Tumorile cerebrale. Tumorile pe creier pot avea ca simptom tulburarile de vedere (incetosare, “luminite”, pierdere temporara a vederii) dar numai asociate cu varsaturi, cu dificultati la mers sau in vorbire

5. Accident vascular cerebral. In cazul atacului cerebral, vederea dubla si scaderea acuitatii vizuale sau chiar pierderea brusca a vederii sunt insotite de o paleta intreaga de alte simptome, de la tulburari ale altor simturi (auz, gust), confuzie, ameteala, pana la amorteala a membrelor sau chiar dificultati de deplasare.

6. Migrena. Durerile de cap puternice, doar pe o anumita parte, poate fi insotita de puncte luminoase si de puncte negre, de linii, de vedere distorsionata.

7. Hipertensiunea arteriala

8. Diabetul zaharat, scrie kilocalorii.ro.