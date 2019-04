Ce se întâmplă în corpul nostru dacă bem apă cu stafide dimineața. Efecte uluitoate!

Foto: Pixabay.com

Stafidele sunt un superaliment datorita vitaminelor, fibrelor si mineralelor pe care le contin din abundenta. Tocmai de aceea, atat doctorii, cat si nutritionistii recomanda stafidele in orice dieta. S-a descoperit ca beneficiile acestor minunate alimente sunt chiar mai puternice daca le lasam peste noapte in apa si abia apoi le consumam. Apa dizolva toate mineralele care se gasesc in coaja unei stafide si de aceea sunt chiar mai sanatoase daca la mancam dimineata.

Iata toatele beneficiile pe care le ofera apa cu stafide si ce efecte are asupra organelor interne daca este consumata pe stomacul gol dimineata.

Practicantii Ayurveda folosesc de multa vreme apa cu stafide pentru detoxifierea ficatului si a intestinelor. Proprietatile de detoxifiere sunt determinate de cantitatea importanta de antioxidanti si fibre pe care stafidele le contin.

Antioxidantii ajuta ficatul sa functioneze mai bine si sa-si exercite mai usor functia de detoxifiere, in vreme ce fibrele accelereaza tranzitul intestinal, astfel ca ajuta la curatarea colonului si a intestinelor. Iar atunci cand bei apa pe stomacul gol, procesul de detoxifiere se intensifica, insa nu uita sa mananci si stafidele din apa.

