Ce se întâmplă în corpul tău dacă nu dormi deloc. Trebuie să știi asta

Foto: Pixabay.com

In cazul in care nu dormi poti incepe sa ai halucinatii care te fac sa te simti mai rau decat scenariul unui film de groaza. Mai jos, iti sunt explicate fiecare faza cu se intampla in copul tau in cazul unei privari extreme de somn.

Asadar, iata ce vei experimenta:

Dupa ce au trecut 6 ore de nesomn

Dupa o noapte de nesomn, organismul incepe sa produca in exces cortizol (hormonul stresului). Excesul de cortizol, te face mai iritabil si anxios ceea ce duce la tensiune si confuzie.

Dupa ce au trecut 12 ore de nesomn

Creierul incepe sa opreasca toate functiile mentale non-esentiale precum timpul de reactie sau capacitatea de a lua decizii. Te simti obosit, insa esti inca capabil de a gestiona sarcinile zilnice.

Dupa ce au trecut 24 ore de nesomn

Vei trece printr-un paradox: in loc sa te simti obosit, vei avea o crestere brusca a nivelului energetic si este posibil sa te simti mai productiv decat de obicei.

Toate simturile devin mai ascutite si lumea va parea mai placuta. Toate acestea se intampla intrucat creierul incearca sa compenseze lipsa somnului prin cresterea nivelului de dopamina. Totusi, daca vei depasi acest punct, vei incepe sa te confrunti cu consecinte mai putin placute.

