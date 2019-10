Ce se întâmplă în organism când mâncăm seara?

Foto: Pixabay.com

De cate ori n-ai auzit ca daca vrei sa pierzi din greutate ar trebui sa nu mananci seara? Sau daca vrei sa te ingrasi nu trebuie decat sa iei cina tarziu in noapte? Indiferent ce ai auzit despre mancatul noaptea, ca e bun sau dimpotriva, periculos, nu exista un raspuns clar. De fapt, consumul anumitor alimente noaptea tarziu pot accelera progresul pentru obtinerea rezultatelor de fitness pe care le doresti.

Adevarul este ca nu se intampla nimic magic intre 8 si 9 seara. Asa ca, de unde au aparut toate aceste reguli? Oamenii sunt, in general, sunt mult mai putin activi seara, ceea ce inseamna ca ard mai putine calorii. In plus, se pare ca noaptea este perioada in care oamenii prezinta un risc mai ridicat de a consuma mai multe calorii decat este nevoie.

Potrivit unor studii, multe persoane mananca in timp ce privesc la televizor.

Si daca crezi ca tu nu esti afectat pentru ca ai obiceiuri alimentare sanatoase, ei bine ar trebuie sa reanalizezi problema. Un studiu publicat in 2011 in Appetite a aratat ca persoanele care isi controleaza dieta si caloriile consumate au sanse mai mari de a fi influentate de programele tv care au ca subiect mancarea si, prin urmare, ii fac sa manance mai mult.

Mancatul noaptea nu este rau, in anumite contexte. Facem abstractie de mancarea de la fast food care este generatoare de probleme. Daca te surprinzi consumand o gustare in miezul noptii este important sa contina cat mai putine calorii.

Iata 4 strategii surprinzatoare care te ajuta sa scapi de kilogramele in plus si sa-ti imbunatateasca conditia fizica, chiar daca manaci noaptea.

1. Cina cu un indice glicemic scazut te poate ajuta ca a doua zi sa ai un nivel scazut de zahar in sange

Un studiu publicat in American Journal of Clinical Nutrition a stabilit ca ceea ce mananci seara poate afecta modul in care raspunde corpul tau la ceea ce consumi la micul dejun. Rezulatele au aratat ca persoanele care consuma la cina produse cu un indice glicemic mic, isi regleaza mai bine nivelului de zahar din sange a doua zi dupa mcul dejun. Optimizarea glicemiei nu este importanta doar pentru imbunatatirea greutatii corporale, dar si pentru starea de sanatate in general.

O cina cu un indice glicemic mic poate fi compusa din linte, fasole neagra, cartofi dulci sau o salata, ci piept de pui la gratar sau somon.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.