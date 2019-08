Ce se întâmplă în organism dacă mănânci alimente expirate

Foto: Pixabay.com

Desi pericolul este foarte mare, multi oameni au consumat, la un moment dat, alimente expirate. Producatorii trec un termen de valabilitate pe produs pentru a se proteja in cazul in care cineva are de suferit. Mai mult sintagma “valabil pana la data de…” se refera la perioada in care gustul produsului nu se altereaza, nu cand devine nesanatos.

Atunci cand vine vorba despre siguranta alimentara, nu trebuie sa iei in calcul doar termenul de valabilitate trecut pe eticheta, ci si alti factori care ar putea sa-ti puna sanatatea in pericol.



Ce se intampla daca mananci alimente expirate:

Alimentele expirate pot produce probleme serioase de sanatate. Printre simptomele unei toxiinfectii alimentare se numara greturi, varsaturi, diaree, voma. Persoanele aflate intr-o categorie mare de risc sunt gravidele, copiii mici, batranii si cei cu probleme la sistemul imunitar. In aceste cazuri se poate ajunge chiar la deces. Dar, daca esti atent la semnele care te avertizeaza ca e ceva in neregula, le poti consuma linistit.



Ce inseamna aliment expirat

Alimente expirate sunt cele care prezinta semne de degradare. Aici putem enumera: mucegaiul, putrefactia, mirosul neplacut etc. De regula, alimentele congelate, conservate sau uscate, pot fi consumate dupa expirarea termenului de valabilitate. DAR, inainte de a fi mancate, indiferent ca sunt produse proaspete sau procesate, chiar daca sunt sau nu in perioada de valabilitate, trebuie urmarite cateva elemente care pot avertiza asupra sigurantei consumului.

