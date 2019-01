Ce se întâmplă în organism dacă mănânci pește gras de două ori pe săptămână

Foto: Pixabay.com

Potrivit expertilor de peste hotare, consumand peste gras de doua ori pe saptamana, riscul de boli cardiovasculare.

Pestele gras este un aliat important pentru sanatatea noastra si poate ca stiai deja acest lucru, insa cercetarile in ceea ce priveste beneficiile acizilor grasi Omega 3 din fructe de mare si peste de mare adancime reconfirma valoarea pe care consumul de peste o are asupra starii noastre de sanatate, in special cand vine vorba despre pestele gras. Astfel, daca mancam doua portii de peste gras (peste oceanic) pe saptamana, ne protejam de bolile cardiovasculare, potrivit recomandarilor facute de Asociatia Americana a Inimii (AHA), scrie doc.ro.

Dovezile stiintifice in legatura cu beneficiile consumului de peste sunt numeroase, iar Asociatia Americana a Inimii revine acum cu noi sfaturi in aceasta privinta, recomandandu-ne una sau doua mese pe saptamana la care sa avem peste gras (neprajit) sau alte fructe de mare (crustacee), pentru o mai buna sanatate a sistemului cardiovascular.

Este o recomandare extrem de pretioasa, mai ales cand cu o portie de peste gras poate inlocui alimente mai putin sanatoase.