Combină turmeric cu piper negru! Rezultate uimitoare pentru sănătate!

Foto: Pixabay.com

Turmericul este o planta ce creste in Asia si America Centrala. De mii de ani, condimentul se foloseste in medicina traditionala indiana pentru diverse afectiuni.

Cercetatorii au descoperit ca, in combinatie cu piperul negru, proprietatile turmericului se accentueaza.

Atat turmericul, cat si piperul negru contin substante active ce au rol antiinflamator si antioxidant.

Principalul compus al turmericului este curcuminul, un polifenol cu proprietati antioxidante si antiinflamatorii.

De partea cealalta, piperul negru contine piperin, un compus bioactiv similar capsaicinei. Piperinul ajuta la reducerea simptomelor de greata, a durerilor de cap si imbunatateste digestia. In plus, are si proprietati antiinflamatorii.

Mai mult piperinul ajuta la absorbtia in organism a altor substante nutritive, in special a curcuminului. Acesta din urma este mai greu de absorbit in orgnanism, de aceea este indicata combinarea celor doua condimente.

In lumea stiintifica, exista doua teorii cu privire la modul in care actioneaza piperinul in favoarea absorbtiei curcuminului.

Se presupune ca piperinul relaxeaza peretele intestinal si permite moleculelor mai mari de curcumin sa treaca mai departe si sa fie absorbite.

Sau piperinul incetineste metabolismul ficatului mai mult timp cat sa-i permita curcuminului sa fie absorbit.

Dar iata care sunt beneficiile pentru sanatate ale celor doua substante active din piper si turmeric.

1. Reducerea durerilor si diminuarea inflamatilor

Asa cum am mentionat mai sus, atat turmericul, cat si piperul negru au proprietati antiinflamatorii. Ele au beneficii dovedite in lupta impotriva artritei. Combinate, cele doua contribuie la reducerea durerilor.

2. Previn aparitia cancerului

Mai multe studii au scos la lumina faptul ca turmericul, prin substanta sa activa, curcuminul, inhiba dezvoltarea celulelor canceroase. Acelasi lucru il face si piperinul. In momentul de fata se efectueaza studii suplimentare care sa certifice ce tipuri de cancer pot fi prevenite prin combinatia celor doua elemente.

