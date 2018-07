Consumă polen crud. Are efect uluitor pentru sănătate

Foto: Pixabay.com

Dacă vrei să afli mai multe informații despre polen crud, ai venit unde trebuie. Vei afla în continuare ce este polenul crud si care sunt beneficiile lui pentru sanatate.

Potrivit specialistilor, o colonie de albine produce 7 kg de polen pe an.



Albinele colecteaza polen de pe plante, il amesteca cu o secretie a glandelor lor salivare sau nectar si-l depoziteaza in “cosulete” speciale localizate pe picioare.

Polenul astfel colectat este adus la stup unde este depus in faguri, apoi este acoperit cu un strat subtire de miere si ceara. Acest “tratament” permite fermentarea polenului, prin cresterea acidului lactic. Produsul rezultat este hrana albinelor, fiind foarte bogat in proteine.

O colonie de albine furnizeaza intre 1 si 7 kilograme de polen crud pe an. In fiecare zi, albinele colecteaza in jur de 50-250 de g de polen din plante. De obicei, albinele culeg polen de la aceeasi speciede plante, insa pot merge si la specii diferite. De aceea, si culoarea polenului crud poate avea diferite culori, de la galben stralucitor, la negru.



Polenul crud are utilizati apiterapeutice gratie continutului ridicat de compusi chimici benefici organismului uman. Polenul contine peste250 de substante active: aminoacizi, lipide, vitamine, macro si micronutrienti, precum si flavonoide.

Iata ce substante se regasesc in polen crud:

30% carbohidrati digerabili

26% zaharuri (fructoza si glucoza)

23% proteine (10% aminoacizi esentiali)

5% lipide (acizi grasi esentiali)

2% compusi fenolici (inclusive flavonoide)

1,6% minerale (calciu, fosfor, magneziu, sodiu, potasiu, fier, zinc, mangan, siliciu, seleniu).

0,6% vitamine solubile in apa (inclusiv B1, B2, B6 si C)

0,1% vitamine solubile in grasimi (inclusiv A, E si D).

