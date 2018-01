Cum pot scăpa femeile de stres? La asta sigur nu te-ai gândit

Foto: Pixabay.com

Femeile care se plâng de mirosul rufelor murdare ale soţilor lor ar trebui să se mai gândească deoarece un studiu recent, citat vineri de The Telegraph, a descoperit că izul hainelor partenerilor de cuplu poate ajuta la diminuarea nivelului de stres.



Oamenii de ştiinţă care au publicat cercetarea în Journal of Personality and Social Psychology au descoperit că mirosirea hainelor purtate de persoana iubită scade nivelul de cortizol, supranumit şi hormonul stresului, şi conferă o stare de calm.



Acelaşi lucru nu este valabil, însă, când vine vorba despre mirosurile corporale ale unei persoane străine, acestea având un efect opus, lucru ce poate fi confirmat de mulţi dintre cei care utilizează mijloacele de transport în comun.



Cercetătorii canadieni de la Universitatea British Columbia au declarat că descoperirea explică de ce femeile aleg uneori să poarte puloverul sau tricoul partenerului lor de viaţă atunci când acesta nu este acasă. ''Multe persoane poartă cămaşa partenerului când acesta este plecat sau aleg partea patului pe care el doarme, însă este posibil să nu îşi dea seama ce anume declanşează aceste comportamente'', a declarat Marlise Hofer, una dintre autorii principali ai studiului.



''Descoperirea noastră sugerează că simpla mirosire a izului partenerului, chiar în lipsa prezenţei sale fizice, poate fi un instrument puternic pentru reducerea stresului'', a adăugat aceasta.



Pentru această cercetare au fost recrutate 96 de cupluri heterosexuale, iar bărbaţii au fost rugaţi să poarte un tricou curat timp de 24 de ore fără a folosi deodorant sau alte produse parfumate şi fără a fuma sau a consuma alimente cu iz accentuat.



Femeilor li s-a cerut ulterior să miroasă fie un tricou curat, fie unul purtat de partenerul lor, fie unul aparţinând unei persoane necunoscute. Apoi, ele au luat parte la un interviu de angajare conceput pentru a le creşte nivelul de stres.



Oamenii de ştiinţă au descoperit că cele care au mirosit hainele partenerilor lor de viaţă au resimţit un nivel mai scăzut de stres atât înainte cât şi după interviu, iar efectul a fost mai pronunţat în cazul femeilor care au recunoscut izul ca fiind al partenerilor lor.



În cazul celor care au mirosit hainele unor persoane străine nivelul de cortizol a fost ridicat în comparaţie cu cel al femeilor care au mirosit haine care nu fuseseră purtate.



Autorii cercetării suspectează că la mijloc ar fi implicaţi factori care ţin de evoluţie. ''De la o vârstă fragedă, oamenii se tem de persoane străine, în special de bărbaţi străini, astfel că este posibil ca mirosul unui bărbat necunoscut să declanşeze un răspuns 'luptă sau fugi', ce creşte nivelul de cortizol'', a explicat Hofer.



Dr. Frances Chen, care s-a numărat printre autorii principali ai studiului, a declarat că descoperirea ar putea avea aplicaţii practice pentru a-i ajuta pe oameni să facă faţă mai bine situaţiilor stresante atunci când se află departe de cei dragi.



''Odată cu globalizarea, oamenii călătoresc din ce în ce mai mult cu serviciul sau se mută în alte oraşe. Cercetarea noastră sugerează că un lucru simplu precum un articol de îmbrăcăminte care a fost purtat de persoana iubită poate ajuta la scăderea nivelului de stres în timpul deplasărilor la depărtare de casă'', a adăugat Chen.