De ce este indicat să mergi pe jos timp de 30 de minute în fiecare zi? Puțină lume știe asta

Foto: Pixabay.com

Mersul pe jos este probabil una dintre cele mai subestimate forme de exercițiu fizic, deși nu implică niciun fel de costuri, are efecte energizante și îmbunătățește sănătatea cardiovasculară.

Aceste beneficii au fost conștientizate și recunoscute încă din antichitate.

Conform rapoartelor Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, bolile de inima sunt principala cauza de deces in randul populatiei continentului american. Cercetarile arata ca mersul pe jos, chiar si numai 30 minute pe zi, poate reduce riscul morbiditatii cu 40 la suta. Coroborand mersul pe jos cu un regim alimentar adecvat si reprize de meditatie, ne-am putea pune la adapost de bolile cardiace si am putea astfel, in mod constient, contribui inclusiv la reducerea costurilor medicale aferente, pe care CDC (Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor) le estimeaza in jurul cifrei de 300 de miliarde de dolari anual, scrie secretele.com.