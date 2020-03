DIETĂ. A băut apă caldă cu miere și lămâie în fiecare zi. Ce i s-a întâmplat după un an de zile

DIETĂ. Iata care au fost efectele:

DIETĂ. 1. N-am racit, n-am fost gripata si nu am suferit de vreo afectiune gastrointestinala pe durata intregului an

Toata viata mea am fost racita sau am avut gripa. Am o familie mare cu o multime de copii asa ca intotdeauna exista cineva racit sau care avea gripa. Insa in acest an niciun virus nu a mai avut vreun efect asupra mea. Nici macar nu am mai stranutat.

De asemenea, erau zile in care inainte ramaneam in pat la primele semne de boala (epuizare, tuse, dureri de burta). Insa dupa ce am inceput sa beau apa calda cu miere si lamaie toate acestea au disparut cu desavarsire.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR .RO.