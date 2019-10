DIETĂ. A slăbit 110 kilograme la 63 de ani. A urmat 7 reguli ușoare

DIETĂ. In urma cu patru ani, Diane Naylor, acum in varsta de 63 de ani si pensionara, s-a mutat in Oakhurst, California, si si-a dat seama ca poate sa-si schimbe viata.

DIETĂ. La momentul respectiv, femeia cantarea peste 200 de kilograme si nu putea iesi din casa. Cu toate acestea, s-a ambitionat si a reusit sa piarda peste 100 de kilograme cu ajutorul unor reguli simple pe care le-a urmat dumnezeieste. Iata care sunt acestea.

DIETĂ. 1. Incepe acum - Nu astepta, nu vei intineri. Femeia a inceput la 59 de ani, deci oricine o poate face.

DIETĂ. 2. Fa mici schimbari in stilul de viata - La inceput, femeia a inceput sa mearga pana la cutia postala, chiar daca nu isi putea tine echilibrul. Apoi a inceput sa mearga pe bicicleta in casa, apoi afara.

DIETĂ. 3. Cauta o retea de ajutor - Naylor s-a inscris in echipa "Taking Off Pounds Sensibly" dupa ce a slabit 25 de kilograme pe cont propriu.

