DIETĂ. A slăbit 35 de kilograme după ce a ținut un regim extrem de cunoscut

Foto: slabsaugras.ro

DIETĂ. Andreea are 28 de ani și în ultimul an de facultate a început să se îngrașe. „Mancam din obisnuinta si de plictiseala. Era modul meu de a ma sustrage de la activitatile zilnice. Kilogramele n-au intarziat sa apara, lucru care pe mine nu ma deranja. Prietenele mele ma tot atentionau, dar eu imi spuneam: „Si ce daca sunt grasa? Nu inseamna ca nu am alte calitati”. Asta pana in ziua unei petreceri de sfarsit de an, cand am constatat ca nu imi vine nicio rochie.

DIETĂ. Acela a fost momentul in care am hotarat ca trebuie sa fac ceva. Am tot testat diferite diete si ajunsesem sa imi petrec chiar si trei ore pe zi in sala de sport, epuizandu-ma. Timp de doi ani, tot ce am incercat nu m-a ajutat prea mult. Pierdeam cateva kilograme si, dupa un timp, ele reveneau. Cantarul tot spre 95 de kilograme indica.

DIETĂ. Intr-o zi, una dintre prietenele mele a inceput sa-mi povesteasca fericita despre dieta Rina, o dieta disociata cu care poti slabi peste 10 kg in 90 de zile. Ascultand-o, n-am indraznit sa-i stric entuziasmul si am hotarat, de dragul ei, sa incep si eu dieta, fara niciun gram de incredere ca o sa mai slabesc vreodata. In tot timpul acesta, am inceput sa urmaresc modele plus size, sa incerc sa ma conving ca a fi gras nu e chiar un lucru rau. Dar fericita in propria piele nu eram, uram cantarul… nici in momentul asta nu suntem tocmai prieteni. Am inceput dieta disociata pe zile Rina si, la finalul a doua ture (8 zile): proteine-amidon-carbohidrati-vitamine, am observat ca hainele nu ma mai strangeau. Am decis sa ma cantaresc si am vazut diferenta, acesta fiind momentul in care am inceput sa cred in dieta, scrie slabsaugras.ro.