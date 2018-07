Dietă. A slăbit 54 de kilograme cu regimul disociat

Dietă. A reușit să slăbească 54 de kilograme cu regimul disociat pe care ăl recomandă celor care doresc să slăbească rapid.

Dietă. „Am ales dieta disociata pe zile, dar tinand cont in special de toate cele citite in cartile lui Montignac. Asa am slabit in 5 luni 15 kg. Eram destul de multumita avand in vedere tratamentul pe care il urmam si faptul ca din cauza acestuia imi era foarte greu sa slabesc. Dar nu am renuntat, ba din contra, m-am ambitionat mai mult si am continuat. Tineam 2 luni regim disociat, apoi luam o pauza in care mancam sanatos. Uneori simteam ca nu mai pot, credeam ca nu voi reusi niciodata sa mai ajung la kilogramele pe care le aveam inainte, si asta mai mult din cauza perioadelor in care oricat ma straduiam sa slabesc, corpul refuza sa mai elimine chiar si un kilogram. Am incercat sa mai schimb dieta, dar nu a avut niciun rezultat, asa ca am revenit la dieta disociata care, sincer, mi-a fost cea mai potrivita si nu mi-a afectat deloc sanatatea. Am reusit ca in mai putin de 2 ani, cu toate piedicile pe care mi le punea tratamentul in privinta eliminarii kilogramelor, sa slabesc 54 de kilograme. In prezent, am 61 kg si o noua viata plina de speranta, ma simt un alt om. Cu toate ca am pierdut 4 ani din viata, acum ma simt pregatita sa o iau de la capat.

Dietă. Am inteles inca de la inceput ca disocierea alimentelor este cea mai importanta, si in aceeasi masura important este si indicele glicemic al alimentelor. Combinand aceste doua teorii, am inceput prin a tine o dieta in care disociam alimentele. In fiecare zi a saptamanii, mancam doar un anumit aliment. Spre exemplu: luni mancam legume, marti –carne, miercuri – fructe, joi – lactate degresate, vineri – peste si in weekend imi alegeam oricare aliment permis, tinand cont de indicele glicemic, dar si de disociere.

Dietă. Dupa 5 luni am schimbat putin dieta, dar bazandu-ma pe aceleasi principii mentionate mai sus. Am continuat cu 3 zile de disociat, si anume: 1. legume + fructe (dar nu la aceeasi masa), 2. carne de pui (in special piept) niciodata prajita, 3. lactate degresate. Tineam aceasta dieta pana in momentul cand intervenea faza de platou, apoi mancam sanatos, fara prajeli, paine, fainoase, dulciuri. Dupa o perioada reluam.

Dietă. Pe langa dieta, m-a ajutat si faptul ca am baut macar 1 litru de apa pe zi, plus 3 cani de ceai verde. Sportul are si el un rol foarte important, este esential sa facem miscare, chiar si mers pe jos, macar 20 min zilnic”, a povestit femeia pentru slabsaugras.ro