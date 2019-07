DIETĂ. Acest condiment reduce grăsimea corporală de trei ori repede decât orice altă dietă!

DIETĂ. Atunci cand vine vorba despre pierderea in greutate, din ce in ce mai multe persoane apeleaza la remedii naturiste pentru a scapa de kilogramele in plus.

DIETĂ. Oamenii de stiinta de la Institutul Iranian de Stiinte Medicale "Shahid Sadoughi" ai descoperit ca o persoana care consuma o lingura din acest condiment macinat pe zi poate pierde greutate de trei ori mai repede ca o persoana care tine dieta, insa nu consuma acest condiment.

DIETĂ. Cercetatorii au studiat 88 de femei si barbati supraponderali. I-au impartit in doua grupe. O grupa a consumat 3 grame de pudra amestecata cu iaurt slab in grasimi. In doar trei luni, aceasta grupa a pierdut cea mai mult greutate, comparativ cu grupa care nu a consuma deloc. In medie, cei din grupa cu pudra au slabit cu 1,5 kilograme mai mult. In plus, aveau un nivel mai mic de grasime corporala si mai putin colesterol.

