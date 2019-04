DIETĂ. Carmen Brumă și cele mai sănătoase trucuri care ajută la slăbit

Foto: Facebook/Carmen Brumă

DIETĂ. Carmen Brumă a prezentat pe blogul său personal cele mai sănătoase trucuri care ajută la slăbit.

DIETĂ. „Recunosc ca nu-mi plac solutiile rapide si nu cred in ele atunci cand vine vorba despre slabit. Pot sa va dau in schimb niste obiceiuri, ponturi , trucuri care te ajuta sa respecti niste reguli alimentare pe termen lung

DIETĂ. 1.Primul dintre ele are legatura cu rutina matinala din care nu trebuie sa lipsesca micul dejun consistent care ii da organismului energia de care are nevoie la inceput de zi. La micul dejun iti poti permite si alimente mai concentrate din punct de vedere caloric pentru ca metabolismul functioneaza la capacitate maxima la inceputul zilei. Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei iar eliminarea ei are consecinte negative pentru sanatate. Nu e doar parerea mea, o arata studiile, o sustin specialistii in nutritie si experienta a milioane de oameni. O mare parte dintre cei care se plang de kilogramele in plus fac aceasta greseala si intra intr-un cerc vicios pe care nu reusesc sa-l rupa. Nu mananca dimineata, ajung la amiaza sau seara infometati, „infuleca” o cantitate de mancare nepotrivit de mare, apoi au disconfort gastric, nu se odihnesc bine, se trezesc dimineata cu senzatia de rau si lipsa poftei de mancare si o iau de la capat… Din experienta va spun ca tiparul de mai sus e cea mai sigura cale de a te ingrasa si a-ti pune in pericol sanatatea.

DIETĂ. Al doilea “truc” este spalatul pe dinti dupa fiecare masa , in special dupa cina. Pe langa faptul ca iti asigura o buna igiena a dintilor, iti taie pofta de a “ciuguli” diverse alimente intre mese. Asa cum v-am mai scris, de ceva vreme ma spal constant pe dinti ( se vede si dupa tubul de pasta din poza cu noul Colgate Total care are grija de sanatatea intregii guri nu doar a dintilor. Bacteriile daunatoare nu exista doar pe dinti ci si pe limba, gingii si interiorul obrajilor. Noul Colgate Total are o formula inovatoare cu zinc si arginina , elemente care se gasesc in natura si care ne ajuta sa ne protejam intreaga gura nu doar dintii. In plus gustul mentolat e foarte pregnant si rezista in timp astfel ca nu-ti mai vine sa “rontai” tot timpul. Nu uitati , seara dupa cina, daca va vine sa mai mancati ceva, spalati-va pe dinti timp de 2 minute ( inclusiv pe limba) si o sa va treaca!

DIETĂ. Al treilea truc este pentru” pofta de dulce” iar la mine functioneaza! De multe ori atunci cand simt ca as manca dulce, imi fac un ceai cald, neindulcit, in care pun vanilie si scortisoara. Incercati si scrieti-mi daca la voi a avut efect. Tot pentru a anula pofta de dulce te ajuta daca rontai un morcov crud, scrie Carmen Brumă pe blogul său.