Dietă. Ce efecte uluitoare are un regim echilibrat asupra organismului

Foto: Pixabay.com

Dietă. Vitaminele, mineralele si nutrientii potriviti pentru a-ti mentine trupul si mintea, atat sanatoase, cat si puternice. Asta iti ofera o dieta echilibrata. Daca mananci sanatos poti, de asemenea, sa previi o multime de boli si probleme de sanatate, la fel cum poti sa ajuti la mentinerea unei greutati sanatoase, asigurand energie si o stare generala foarte buna.

Dietă. Cum o dieta echilibrata reprezinta o varietate de alimente hranitoare, aceasta te va ajuta sa-ti mentii greutatea mult mai usor. Pentru a-i satisface corpului tau nevoile nutritionale este necesar sa incluzi zilnic in dieta cate o portie de cereale integrale, legume si fructe, alaturi de mici portii de produse lactate, dar si de carne. A manca astfel de alimente bogate in nutrienti in fiecare zi va lasa mai putin “spatiu” pentru alimentele bogate in calorii (precum mancarea procesata sau gustarile grase/zaharoase), care duc la o talie mai putin subtire.

Dietă. De asemenea, o dieta echilibrata este importanta pentru sistemul imunitar, ajutand ca vitaminele, mineralele si alti nutrienti necesari sa functioneze eficient si sa fie disponibili. Chiar si deficiente minime din anumiti nutrienti pot afecta functiile sistemului imunitar. De pilda, vitamina A si B, vitamina C, vitamina E, zincul, fierul si seleniul sunt nutrienti esentiali in lupta dintre germeni si clulele sistemului imunitar, scrie slabsaugras.ro.