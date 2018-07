Dietă. Ce trebuie să schimbi în alimentație după 40 de ani

Foto: Pixabay.com

Dietă. Atingerea varstei de 40 de ani aduce, vrem nu vrem, o serie de modificari in organismul femeilor, precum scaderea energiei sau un surplus de cateva kilograme. Aceasta situatie poate fi de multe ori confuza, mai ales in conditiile in care nu ai facut in ultimul timp nicio schimbare majora in stilul de viata. Deci, ce se intampla?

Dietă. Odata cu atingerea pragului de 40 de ani, rata metabolismului bazal scade, vasele de sange nu mai au aceeasi elasticitate si nivelul de estrogen se reduce. In aceste conditii, este destul de dificila mentinerea unei greutati corecte, iar bolile de inima sau osteoporoza pot face o gramada de probleme. Iata cateva sfaturi despre cum sa-ti adaptezi dieta, astfel incat sa te mentii in forma si sa fii sanatoasa.

Dietă. Din cauza scaderii productiei de estrogen, organismul absoarbe tot mai greu calciul. Pentru a compensa acest deficit, ar trebui sa ai grija ca in fiecare zi sa mananci alimente, precum lapte, iaurt, cascaval, branza, migdale, produse din soia si cereale, spanac etc. Aportul zilnic ar trebui sa fie de 1.000 miligrame de calciu pentru femeile de peste 40 de ani si de 1.200 miligrame pentru cele de peste 50 de ani.

Dietă. Pe masura ce imbatranim organismul nu mai produce suficienta vitamina D, in urma expunerii la soare. O solutie eficienta pentru a compensa sunt uleiul de peste si pestele gras, scrie slabsaugras.ro.