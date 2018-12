Dieta cu banane. Scapă rapid de kilogramele în plus

DIETĂ. Dieta cu banana are origine japoneza si este una dintre cele mai eficiente modalitati de a scapa rapid de kilogramele in plus. Desigur, nu este vorba despre un numar foarte mare de kilograme, intrucat, ca orice alta dieta, nici aceasta nu se recomanda a fi urmata pe o perioada lunga de timp. Insa daca vrei sa topesti 4-5 kg in cateva zile, dieta cu banane este ceea ce cauti. Aceasta cunoaste mai multe variante, insa noi am ales 3 dintre ele, intinse pe durata a 2 saptamani, respectiv a 3 zile.

DIETĂ. Afla in continuare ce presupune dieta cu banane, in ce consta fiecare dintre cele 3 variante ale acesteia si ce beneficii aduc bananele sanatatii.

DIETĂ. Banana este foarte bogata in vitamine si minerale si actioneaza intr-o maniera pozitiva asupra starii de spirit gratie concentratiei ridicate de vitamina B. Se recomanda consumul cate unei banana inainte si dupa un efort fizic deoarece este o sursa foarte buna de energie. De asemenea, bananele ajuta la intarirea structurii osoase, sustin sistemul imunitar, imbunatatesc digestia si stimuleaza metabolismul.

DIETĂ. In acest caz, se consuma 1-2 banane inainte de fiecare masa principala (ar fi de preferat sa mananci 2 banane inainte de micul dejun, 2 inainte de pranz si doar una inainte de cina). Banana fiind un fruct bogat in fibre, senzatia de satietate se va instala rapid, astfel incat nu vei mai simti nevoia sa mananci mult la masa. Evident, alimentele alese vor trebui sa fie dintre cele sanatoase. Ramane valabila recomandarea privitoare la consumul unui singur fel de mancare la fiecare masa.

DIETĂ. La fel ca si in cazul variantei anterioare, si in acest caz trebuie sa renunti la gustarile dintre mese, sa iei cina cu cel putin 4 ore inainte de culcare, sa te hidratezi corespunzator cu apa la temperature camerei, scrie slabsaugras.ro.