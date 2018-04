Dieta cu banane. Slăbești rapid și ușor

Foto: Pixabay.com

Dieta cu banane. Dieta cu banana are origine japoneza si este una dintre cele mai eficiente modalitati de a scapa rapid de kilogramele in plus. Desigur, nu este vorba despre un numar foarte mare de kilograme, intrucat, ca orice alta dieta, nici aceasta nu se recomanda a fi urmata pe o perioada lunga de timp. Insa daca vrei sa topesti 4-5 kg in cateva zile, dieta cu banane este ceea ce cauti. Aceasta cunoaste mai multe variante, insa noi am ales 3 dintre ele, intinse pe durata a 2 saptamani, respectiv a 3 zile.

Dieta cu banane. Afla in continuare ce presupune dieta cu banane, in ce consta fiecare dintre cele 3 variante ale acesteia si ce beneficii aduc bananele sanatatii.

Dieta cu banane. Banana este foarte bogata in vitamine si minerale si actioneaza intr-o maniera pozitiva asupra starii de spirit gratie concentratiei ridicate de vitamina B. Se recomanda consumul cate unei banana inainte si dupa un efort fizic deoarece este o sursa foarte buna de energie. De asemenea, bananele ajuta la intarirea structurii osoase, sustin sistemul imunitar, imbunatatesc digestia si stimuleaza metabolismul.

Dieta cu banane. Dieta cu banane, varianta 1

Dieta cu banane. Principiul care sta la baza acestei diete este consumul regulat de banane proaspete si al apei la temperatura camerei. Eficacitatea dietei consta in prezenta in compozitia bananei a unei enzime – lipaza – care permite digerarea grasimilor si, prin urmare, eliminarea lor rapida.

Dieta cu banane. Daca micul dejun trebuie sa fie format exclusiv din 2-3 banane si un pahar de apa la temperature camerei, pranzul si cina pot contine alimente diverse in cantitati moderate, desigur, evitandu-se produsele nesanatoase. Totodata, limiteaza-ti masa la un singur fel de mancare. Privilegiaza consumul de supe si ciorbe, dar si cel de carne slaba la gratar, peste si salate. De asemenea, pe perioada dietei cu banane va trebui sa renunti la deserturi, singurul desert permis fiind o banana, sa nu mai consume nimic cu 4 ore inainte de culcare si sa te hidratezi corespunzator. In plus, intre cele 3 mese principale nu sunt permise gustarile. Rezultatele dietei sunt amplificate daca bei 2 cani de ceai verde zilnic si faci 30 de minute de miscare zilnic, scrie slabsaugras.ro.