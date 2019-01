Dieta cu broccoli: slăbești opt kilograme în 10 zile

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Broccoli este una dintre cele mai sanatoase legume din lume si chiar daca nu are un gust senzational, sa stii ca este foarte indicat in curele de slabire. Specialistii spun ca o dieta pe baza de broccoli te poate ajuta sa slabesti 8 kilograme in 10 zile. Pentru asemenea rezultate, merita sa induri gustul dulceag al legumei.

DIETĂ. Inainte sa afli cum ce presupune dieta cu broccoli, este bine sa stii ca buchetelul verde contine de doua ori mai multa vitamina A si C decat portocala, este plin de vitamine din complexul B, calciu, magneziu, mangan, seleniu, zinc, fier si potasiu. Ca si cum aceste vitamine si minerale nu sunt suficiente, broccoli iti furnizeaza si o cantitate considerabila de fibre si acid folic.

DIETĂ. Studiile arata ca broccoli este leguma cu cea mai mare concentratie de substante anti-cancerigene, iar vestile bune nu se opresc: o cana de broccoli iti furnizeaza doar 44 de calorii. In aceste conditii, nu este de mirare ca o dieta cu broccoli da rezultate fantastice in doar cateva zile.

DIETĂ. Dieta cu broccoli a fost conceputa pentru o perioada de 10 zile, timp in care se pierd pana la 8 kilograme. Acest regim alimentar este impartit in 5 etape, iar fiecare etapa tine 2 zile. Conform nutritionistilor, primele 6 zile constituie etape principale, urmatoare 4 zile sunt optionale.

DIETĂ. Dieta cu broccoli iti permite sa ai un meniu variat, format din morcovi, cartofi, peste, carne de pui, carne rosie, paine de secara, smantana, piper, ulei de masline, ceapa, apa minerala si lactate degresate, scrie ele.ro.