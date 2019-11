DIETA cu ciuperci. Cum să scapi de kilogramele în plus rapid și ușor

Foto: Pixabay.com

DIETA. O dieta menita sa te scape de absolut toate kilogramele in plus in doar o luna este cura cu ciuperci. Aceasta este celebra in special in Italia si are avantajul ca elimina in special grasimea de pe talie si de pe coapse, adica exact zonele sensibile ale oricarei persoane.

DIETA. Ciupercine sunt sarace in calorii, 100 de grame continand doar 25 de calorii, potrivit clicksanatate.ro. Datorita nutrientilor pe care ii contine, au rolul de a feri organismul de boli si anemii. Pentru a putea slabi cu adevarat asa cum promite Dieta cu ciuperci e important sa respecti cateva reguli esentiale.

DIETA. In primul rand, trebuie sa mananci ciuperci la toate cele trei mese principale ale zilei. Fie ca le fierbi la abur ori la cuptor sau pe gratar, important este sa nu le combini cu carne grasa sau cu alte grasimi. Poti face supa crema, salate, garnituri.

DIETA. Totalul caloriilor consumate e bine sa nu depaseasca 1.600-1.700 de calorii. Trebuie sa bei neaparat cel putin doi litri de apa pe zi si sa renunti la sucuri cu acid, alcool, dar si sa mananci fainoase, dulciuri, mancare de tip fast-food, mezeluri, scrie ele.ro.