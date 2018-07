Foto: Pixabay.com

Dietă. Daca nu-ti place ce vezi in oglinda, dieta cu dovlecei te poate ajuta sa rezolvi problema kilogramelor in plus rapid si fara sa te infometezi. Dieta presupune consumarea la fiecare dintre cele 3 mese a cate unui fel de mancare pe baza de dovlecei gatiti dietetic, alaturi de alte alimente sanatoase. Urmeaza aceasta cura timp de o luna de zile, iar la sfarsitul celor 30 de zile cantarul va arata cu aproximativ 7 kg mai putin. Dovleceii te vor ajuta nu doar sa slabesti, ci si scapi de toxinele acumulate in organism.

Dietă. Sa descoperim in continuare ce beneficii aduce sanatatii dieta cu dovlecei, cum trebuie pregatiti acestia pentru a fi dietetici si cateva retete delicioase si usor de preparat pe baza de dovlecei.

Dietă. Dovlecelul, o leguma cu originea in America Centrala, contine 95% apa, ceea ce face din el un aliment usor de digerat si recomandat nu doar in dietele de slabire, dar si in cele de detoxifiere. Este bogat in minerale si oligoelemente, ale caror proprietati sunt pastrate doar daca se opteaza pentru gatirea la aburi a dovlecelului. 100 g de dovlecei pregatiti la abur iti asigura un aport de 700 mg de potasiu, fosfor, magneziu si calciu. Efectele hipertensive ale potasiului ajuta la buna functionare a sistemului cardiovascular, motiv pentru care dieta cu dovlecei este recomandata si persoanelor care se confrunta cu acest tip de probleme.

Dietă. Dovlecelul este bogat in vitaminele C, B3 si provitamina A, continute in special in coaja. Totodata, este o excelenta sursa de fibre solubile (pectine si celuloza). Dovleceii tineri contin pectine, care se fac raspunzatoare de inmuierea lor atunci cand sunt gatiti. Legumele mai batrane contin celuloza, raspunzatoare de consistenta fibroasa a acestora. Aceste fibre faciliteaza tranzitul intestinal, fiind totodata benefice in tratamentul gastritelor. In plus, fibrele contribuie si la diminuarea stratului de grasime de pe abdomen, scrie slabsaugras.ro.