DIETA cu fasole verde. Scapi de cinci kilograme într-o săptămână

Foto: Pexels.com

DIETA. Dieta cu fasole verde sau galbena este benefica pentru sanatate si te ajuta sa scazi in greutate. Indiferent de soiul de fasole ales, beneficiile sunt asemanatoare, fasolea pastai are un continut caloric scazut si este bogata in proteine, vitamine si fibre. Acest lucru o face leguma perfectă pentru iubitorii de carne dar si pentru vegetarieni.

DIETA. Culoarea verde a pastailor se datoreaza clorofilei care este foarte sanatoasa pentru organism. Acest pigment are proprietati antibacteriene si antiinflamatorii, ajuta in tratamentul dermatozelor, inflamatiilor, leziunilor gingivale, amelioreaza ulcerul gastric, combate constipatia, contine antioxidanti cu efect vindecator si de regenerare a celulelor si tesuturilor, de neutralizare a efectelor radicalilor liberi si de prevenire a imbatranirii premature a organismului. De asemenea, clorofila elimina mirosul neplacut al respiratiei, creste aportul de magneziu si astfel stimuleaza transportul de oxigen la celule.

DIETA. Culoarea galbena a pastailor este data de substantele flavonoide care au efect bun asupra organismului datorita substantelor biochimice si proprietatilor antioxidantilor, scrie bodygeek.ro.