Dieta cu fructe de pădure. Regimul uimitor care te ajută să scapi de trei kilograme în doar o săptămână

Foto: Pixabay.com

Dietă. Afine, mure, zmeura, coacaze, catina… se gasesc din plin la inceput de toamna si pot fi consumate la discreție intr-o cura de slabire. De ce sunt prietenoase cu silueta? Au puține calorii, dar abunda in vitamine si minerale care iți confera energie si buna dispoziție.

Dietă. Dieta cu fructe de padure se bazeaza pe principalele atuuri ale micilor roade viu colorate. Sunt savuroase, aromate si pot fi consumate intr-o varietate de combinații de care nu te plictisesti. Zmeura, murele, coacazele sunt campioane la cantitatea de fibre alimentare, facilitand tranzitul intestinal. In plus, sunt adevarate „bombe” de antioxidanți, predominand vitaminele C si A, polifenoli, cu rol in prevenirea infecțiilor si a bolilor de inima. De asemenea, flavonoizii care se gasesc in aceste fructe impiedica formarea mutațiilor cancerigene in organism.

Dietă. In ceea ce priveste slabirea, fructele de padure sunt aliați de nadejde datorita conținutului scazut de calorii, in jur de 50 de kcal/100 g. Chiar daca au puține calorii, micile fructe surprind prin senzația rapida de sațietate, pe care o mențin mai mult timp.

Dietă. Afinele, murele, coacazele, catina au proprietați hipoglicemiante, ținand sub control producția de insulina. Se stie ca insulina intervine in procesul de ingrasare, prin acutizarea senzației de foame si stocarea zaharurilor sub forma de grasimi.

Dietă. Aceasta dieta este ideala pentru persoanele care isi propun sa dea jos 3-4 kilograme intr-o perioada scurta. Fructele de padure au si proprietați diuretice, fiind foarte utile pentru a combate retenția de apa. De asemenea, cura cu fructe de padure vine in ajutorul celor care au nevoie de un proces de detoxifiere si reglarea tranzitului intestinal. In schimb, persoanele cu teren alergic ar trebui sa evite consumul fructelor de padure, deoarece conțin semințe (achene) cu potențial alergen foarte crescut. Si cei care sufera de sindromul colonului iritabil ar trebui sa se abțina de la capsuni, zmeura, mure, coacaze.

Dietă. Nutriționistul francez Raphael Gruman, citat de femmeactuelle.fr, recomanda dieta cu fructe de padure dupa o perioada de excese alimentare, cum ar fi sarbatorile sau concediul. Regimul dureaza doar o saptamana. In primele 3 zile, micul dejun si pranzul vor cuprinde alimente usoare (lactate, branzeturi cu conținut redus de grasimi, legume, carne slaba), iar gustarile dintre mese vor fi alcatuite din fructe de padure (salate de fructe, smoothie, sorbet, suc, compot fara zahar). La cina vor fi incluse din nou fructe de padure, cu iaurt sau branza de vaci. In a patra zi se vor consuma doar fructe de padure. Apoi in zilele urmatoare se va repeta modul de alimentație de la inceputul curei. Sunt de evitat alcoolul, cafeaua, zaharul alb, produsele pe baza de faina si grasimi, scrie slabsaugras.ro.