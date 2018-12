Dieta cu mandarine. Poți slăbi șapte kilograme în două săptămâni

Foto: Pixabay.com

Dietă. Stiati ca mandarinele sunt citrice foarte eficiente pentru scaderea in greutate? Ei bine, avand in vedere faptul ca in anotimpul de iarna aceste fructe se gasesc in cantitate mare la supermarket si la piata, cei care doresc sa isi reduca excesul de greutate ar putea urma dieta cu mandarine.

Dietă. Mandarinele sunt fructe foarte sanatoase pentru organism, ele contin vitamine, minerale, fibre si o substanta care te ajuta sa slabesti. Gustul lor este foarte placut, dulce-acrisor, iar cel mai important lucru este ca ajuta si la consolidarea sistemului imunitar.

Dietă. Dieta se bazeaza pe consumul mare de mandarine, ceai verde fara zahar si apa plata. In fiecare zi se poate manca pana la 1-1,5 kg de mandarine.

Micul dejun: 2-3 mandrine si o cana de ceai verde fara zahar.

Pranz: 3-4 mandarine si un ou fiert sau 140 g carne fiarta de pui fara sare, 2 mandarine si o cana de ceai verde fara zahar.

Cina: 200 g peste fiert sau la gratar, un bol de supa de legume si 2 mandarine.

Dietă. Prima zi

Mic dejun: 25 g sunca slaba, 5 madarine, o cafea neindulcita sau o cana de ceai verde fara zahar.



Pranz: 250 g salata de legume cu putin suc de lamaie, 5 mandarine sau un pahar de suc de madarine, o cana de ceai verde fara zahar.



Cina: 150 g carne fiarta de pui sau prajita la gratar, 200 g salata de marole cu putina zeama de lamaie, o cana de ceai indulcita cu miere de albine.

Dietă. A doua zi

Mic dejun: 5 mandarine, 2 oua fierte, o ceasca de cafea neindulcita sau o cana de ceai verde fara zahar.



Pranz: 50 g branza cu continut de 20% grasimi, 5 mandarine. Se poate alege branza de vaci.

Cina: 200 g peste fiert sau preparat la gratar, salata de legume cu o lingurita de ulei de masline si putina zeama de lamaie, o felie de paine prajita.

Mai multe pe bodygeek.ro.