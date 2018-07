Dieta cu morcov. Scapă rapid de 10 kilograme în doar șapte zile

Foto: Pixabay.com

Dietă. Dieta cu morcovi este una foarte usor de tinut. Ea te ajuta sa scapi in doar șapte zile de 10 kilograme. In plus, dieta e bogata in vitamine si minerale si iti consolideaza si sistemul imunitar si combate atat obezitatea, cat si anemia.

Dietă. Iata meniul complet:

Dietă. Luni

Mic dejun: 1 grapefruit, un morcov mare crud.

Pranz: o portie de carne fiarta de pui (recomandat este pieptul de pui), 1 grapefruit, 2 morcovi mari cruzi.

Cina: 2 portocale, 1 grapefruit, cereale fierte(fulgi de ovaz) fara unt si 2 morcovi cruzi.

Dietă. Marti

Mic dejun: 1 grapefruit.

Pranz: 1 morcov mare crud, o portocala, o portie de cereale fierte (fulgi de ovaz) fara unt.

Cina: 1 morcov mare crud, o portocala.

Dietă. Miercuri

Mic dejun: 1 grapefruit.

Pranz: 1 grapefruit, 30 g carne slaba de vita (peste sau porc), 1 morcov mare fiert.

Cina: 1 grapefruit

Mai multe pe elle.ro.