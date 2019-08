DIETA cu mure. Scapi incredibil de ușor de kilogramele în plus

Foto: Pixabay.com

DIETA. Toate femeile doresc sa aiba un trup de invidiat, tocmai de aceea va prezentam tot felul de regimuri, iar astazi a venit momentul sa vorbim despre dieta cu mure. Intr-o era in care detoxifierea si antioxidantii sunt cuvinte de baza, era momentul sa vorbim despre un astfel de regim de slabire. Si iti va placea, cu siguranta.

DIETA. Vei ramane uimita cat de multe beneficii au micutele fructe negre, care se gasesc de obicei in zonele salbatice. Aceste minunatii te pot feri de boli cronice, in primul rand. Da, ai citit bine. Dieta cu mure nu are beneficii doar asupra siluetei tale, nici pe departe.

DIETA. Asadar, poti preveni cancerul si alte boli, precum cele cardiovasculare, intr-un mod intelept. Abunda in vitamine si minerale, iar acest antioxidanti lupta cu maladiile de tipul cancerului. Apropo, nu uita sa consumi cat mai des fructe de padure. Sunt extrem de eficiente si sustin sanatatea organismului.

DIETA. Asadar, este momentul sa-ti precizam ca 100 de grame de mure au doar 43 de calorii, asa ca lucrurile sunt clare inca de la inceput. In afara de faptul ca au in compozitie polifenoli, antocianine, etc care ne protejeaza de tumori, pot fi foarte usor introduse in alimentatie.

DIETA. Ce alte boli mai previne consumul de mure?

– diabetul

– hipertensiunea arteriala

– colesterolul “rau”

– bolile vasculare

– problemele oculare, scrie sanatateafemeilor.ro.