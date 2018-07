Dieta cu nectarine. Slăbește uluitor într-un timp record

Foto: Pixabay.com

Nectarinele sunt o comoara atat pentru sanatate cat si pentru silueta. Daca le consumam in fiecare zi cand este perioada lor si avem grija sa avem si o alimentatie sanatoasa si echilibrata vom observa ca surplusul de kilograme dispare repede si ne vom simti bine la modul general.

Unele persoane au tentinta de a elimina coaja nectarinelor, dar specialistii ne sfatuiesc doar sa le spalam bine si sa le consumam ca atare si asta pentru ca cei mai multi nutrienti se afla chiar in coaja. Prin consum regulat poti castiga urmatoarele avantaje:



1.In primul rand vei scapa de surplusul de kilograme pentru ca au putine calorii, nutrienti care sprijina slabirea si ajuta digestia. Poate nu vei slabi 20 de kilograme intr-o luna dar 4-5 kilograme la 2 saptamani poti slabi cu siguranta.



2. Iti fortifica sistemul imunitar, deci nu vei mai avea treba cu inflamatiile, bacterii, ciuperci sau celule canceroase.



3.Te ajuta sa previi diabetul si asta pentru ca normalizeaza cantitatea de zahar din sange.



4. Iti protejeaza ochii gratie aportului ridicat de luteina. Se pare ca per anasamblu ne protejeaza ochii, oasele, muschii, tendoanele si inima daca le consumam.



5. Sprijina arderea grasimii subcutanate si asta pentru ca intareste muschii. O masa musculara bine definita nu permite acumularea grasimilor.



6. Tratarea carentelor de vitamine si minerale. Sunt indicate in anemii si sarcina.



7.Vara ne protejam pielea cu ajutorul lor gratie nutrientilor. In plus hidrateaza foarte bine.



Este bine sa consumam cam 5-6 nectarine pe zi pentru cateva zile pentru slabire si multe lichide. Merg consumate ca atare sau in salate, la grill, smoothieuri, supe reci, compot, deserturi raw vegane si porridge, scrie dietetik.ro.