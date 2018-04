Dieta cu nucă de cocos. Slăbești sigur și rapid

Foto: Pixabay.com

Dieta cu nucă de cocos. Populatiile care traiesc in zone in care palmierii ce produc cocos cresc in mod natural prezinta rara probleme de greutate si sunt lipsiti de multe boli cronice care abunda in Occident.

Dieta cu nuca de cocos. Creatorii acestei diete au avut in minte exact aceste beneficii cand au conceput planul alimentar. Ei au aflat ca grasimile din nuca de cocos se metabolizeaza diferit fata de celelalte grasimi, in sensul ca nu sunt depozitate in organism, ci sunt consumate imediat.

Dieta cu nuca de cocos. Planul dietei

Dieta cu nuca de cocos. Micul dejun: oua si sunca, cu sote de vegetale in ulei de cocos.

Dieta cu nuca de cocos. Gustarea de dimineata: 6 nuci de Macadamia.

Dieta cu nuca de cocos. Pranz: salata de spanac cu alune si avocado.

Dieta cu nuca de cocos. Gustarea de dupa-amiaza: telina si branza de capra.

Dieta cu nuca de cocos. Cina: peste la gratar si orez brun, salata cu dressing de cocos.

Dieta cu nuca de cocos. Gustarea de seara: 12 migdale crude.

Dieta cu nuca de cocos. Recomandari: Cei care tin aceasta dieta sunt incurajati sa faca atat exercitii de aerobic, cat si de cardio-training, minimum 15 minute pe zi. Consuma carbohidrati cu index glicemic scazut, cat mai multe vegetale si cocos. Daca nu ai timp sa-ti pregatesti mesele, iti va fi greu sa tii aceasta dieta, care, de altfel, este destul de restrictiva. De aceea, trebuie sa fii destul de motivata ca sa tii dieta, scrie elle.ro.