Dieta cu pătrunjel. Cum să slăbești 4-5 kilograme în numai o săptămână

Foto: Pixabay.com

Dietă. Dieta cu pătrunjel se tine o saptamana si te poate ajuta sa scapi rapid de 4-5 kilograme. Pe langa faptul ca patrunjelul contine de patru ori mai multa vitamina C decat portocala, el tine sub control tensiunea, fiind un bun stabilizator natural. Odata ajunsa in organism, radacina patrunjelului este un bun reparator al ficatului, un foarte bun stimulent pentru rinichi si pentru retinerile de apa. Frunzele si tulpina de patrunjel, din care se prepara ceai, ajuta la eliminarea pietrelor.

Dietă. Dieta cu pătrunjel. In plus, patrunjelul, sub forma de salata, contribuie la reducerea greutatii corporale in mod sanatos, adica fara a pune in pericol echilibrul de vitamine din organism.

Dietă. Cum se pregateste salata de patrunjel: este nevoie de frunzele si coditele fragede de la sase legaturi. Totul se toaca marunt. Se adauga o cantitate egala de frunze de menta la fel de marunt faramitate, o lingura de grau pisat si inmuiat in apa timp de 30 de minute, o rosie mai mare taiata cubulete si zeama de o lamaie.

Dietă. Aceasta salata se manaca pe tot parcursul zilei, de cate ori senzatia de foame va da tarcoale. Se mai poate, de asemenea, consuma:

Dietă. • la micul dejun o ceasca de cafea neagra sau un fruct (portocala, banana, grapefruit, capsuni sau mar);

Dietă. • la pranz un piept de pui fiert sau la gratar, dupa preferene, un mar sau o para;

Dietă. • iar masa de seara poate fi imbogatita cu un ou fier, un morcov ras si un un mar.

Dietă. Regimul trebuie urmat timp de o saptamana pentru a slabi 4-5 kilograme. Se beau cel putin 2 litri de lichide (apa, ceai neindulcit). Se recomanda evitarea sucurilor. cele mai cunoscute ingrediente alimentare, este folosit, de multe ori ca ornament, ignorandu-se beneficiile acestei plante pentru sanatate, jurnalul.ro.