Dieta cu pomelo: Cum să slăbești rapid și sigur cinci kilograme pe săptămână

Foto: Pixabay.com

Dietă. Pentru cele care vor să slăbească rapid şi simplu într-un timp record, pot încerca dieta cu pomelo. Acest fruct delicios conţine fibre, proteine, fier, şi are un conţinut caloric scăzut. Nu este greu să ţii dieta cu pomelo, însă trebuie urmată întocmai. Află cum poţi slăbi 5 kilograme în 7 zile.

Dietă. O porţie de pomelo are aproximativ 72 de calorii. Este recomandat să ţineţi dieta pe parcursul a 7 zile. Se consumă lichide multe, minimum 8 pahare pe zi. Pomelo ajută la arderea grăsimilor şi reduce conţinutul de amidon şi zahăr din sânge, potrivit clickpentrufemei.ro.

Dietă. La mic dejun: 2 ouă fierte, 2 felii de pâine, o jumătate de pomelo.

Dietă. La prânz: salată de legume (ridichi, salată verde, castravete), o bucată de carne fiartă. Exclus carne prăjită. Mâncaţi o jumătate de pomelo sau beţi suc de pomelo.

Dietă. La cină: consumaţi legume verzi, combinate cu peşte sau carne de vită fiartă, nu prăjită. Consumaţi o jumătate de pomelo sau suc proaspăt din pomelo.

Dietă. Tot mai multe femei aleg să ţină dieta cu pomelo datorită numeroaselor beneficii pe care le au.

Dietă. Are un rol important în a proteja funcțiile inimii, deoarece pomelo are un conținut ridicat de potasiu și vitamina C, care reglează nivelul tensiunii arteriale. Pomelo contribuie și la optimizarea nivelului de colesterol în organism.

Dietă. Previne anemia – vitamina C din pomelo îmbunătățește absorbția fierului în organism.

Dietă. Susține înlăturarea radicalilor liberi și previne apariția unor infecții bacteriene și alergii. Dieta cu pomelo stimulează acțiunea anticorpilor ale sistemului imunitar și înlătură efectele cauzate de gripă și răceală.

Dietă. Protejează celulele legate de procesele de îmbătrânire. Combate ridurile și încetinește procesul de îmbătrânire.

Dietă. Ajută la prevenirea infecțiilor tractului urinar. Infecțiile tractului urinar sunt infecții bacteriene care afectează sistemul urinar.