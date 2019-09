DIETA cu prune. Scapi rapid și sigur de șapte kilograme într-o săptămână

Foto: Pixabay.com

DIETA. Prunele sunt o adevarata minune pentru sanatate. Acestea sunt bogate in vitaminele A, B si C, contin sulf, fosfor, magneziu, sodiu, dar si potasiu. Ele ajuta la echilibrarea apetitului si la detoxifierea organismului, de aceea sunt recomandate in curele de slabire.

DIETA. Prunele au efecte diuretice, diminueaza inflamatiile, dar ajuta si la tratarea toxiinfectiilor alimentare. Dieta cu prune este foarte simpla si usor de tinut. Ea dureaza sapte zile si te ajuta sa scapi de un kilogram pe zi.

DIETA. Dieta volumetrica te ajuta sa slabesti si sa iti tonifici corpul. Spune adio kilogramelor in plus!

DIETA. Iata meniul pe care trebuie sa il respecti daca vrei ai rapid o silueta de perfecta:

DIETA. Micul dejun

La micul dejun trebuie sa mananci 8 prune pe stomacul gol, apoi, dupa 30 de minute, poti servi un ou fiert, doua felii de sunca si o felie de paine prajita.

Poti bea, de asemenea, o ceasca de ceai negru sau cafea, neindulcita.

DIETA. Gustare

La prima gustare, care se serveste la cel putin doua ore dupa micul dejun, poti manca cateva nuci sau biscuiti din ovaz, scrie ele.ro.