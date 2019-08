DIETA cu spanac. Regimul de cinci zile care topește grăsimea

Foto: Pixabay.com

DIETA. Este timpul spanacului, planta renumita pentru continutul ridicat in fier, dar si in vitamina C. In plin sezon nutritonistii nu doar ne recomanda sa consumam spanac, ci ne propun chiar si diete rapide de slabire si detoxifiere.

DIETA. Cura rapida cu spanac este ideala pentru acest sezon, ajutand in eliminarea toxinelor din organism, in energizarea organismului si promitand o pierdere rapida a kilogramelor in plus.

DIETA. Dieta cu spanac dureaza doar 5 zile si nu este indicat sa prelungiti aceasta cura, pentru ca spanacul, chiar daca este sanatos, contine totusi o cantitate mare de oxalati. De aceea, daca veti consuma spanac in exces, dar si alte vegetale cu frunze verzi, riscati sa faceti pietre la rinichi.

DIETA. Dieta cu spanac nu va fi deci indicata persoanelor cu litiaza sau mitrolitiaza renala (pietre sau nisip la rinichi).

DIETA. Dieta cu spanac: principii de baza Dureaza doar 5 zile si este o dieta destul de stricta; Pe parcursul dietei nu consumati paine, dulciuri sau orice alt aliment care nu este specificat in meniu. In afara bauturilor mentionate in meniu veti bea doar apa plata.