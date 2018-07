Dieta cu sparanghel. Slăbește sănătos și în timp record

Foto: Pixabay,com

Dietă. Vine primavara cu cosul plin de legume si fructe proaspete care impodobesc tarabele in asteptarea celor care vor sa se hraneasca sanatos. Nu e usor sa adopti si sa mentii un regim de viata sanatos si cei care reusesc sunt de laudat. Daca tot vorbim de legume de primavara, propun sa ne oprim azi la sparanghel. Iti voi spune de ce e sanatos pentru organism si iti voi mai spune ca sparanghelul te ajuta sa slabesti. Cum suna asta ?

Dietă. Sparanghelul e extrem de sanatos si nutritiv deoarece contine :

Vitamina K

Vitamina A

Vitamina C

Dietă. In plus, sparanghelul te ajuta sa slabesti. In primul rand pentru ca este extrem de satios si dupa ce il mananci nu iti mai e foame destul de mult timp. Contine o fibra solubila numita inulina, fibra care mentine nivelul de satietate si te ajuta in primul rand sa nu manani des si in al doilea, sa nu mananci mult.

Dietă. Sparanghelul te ajuta sa slabesti si pentru ca reuseste sa mentina nivelul de zahar in sange la limite normale. Este o excelenta sursa de vitamine B, care reusesc sa metabolizeze glucoza pentru a regla nivelul de zahar din sange. De ce este atat de important ca acesta sa fie constant ? Ca sa nu ne trezim cu pofte care ne fac sa mancam in exces.

Dietă. Al treilea efect al sparanghelului este ca ne ajuta sa evitam inesteticele balonari. Continutul ridicat de fibre ajuta digestia iar vitamina K actioneaza ca un diuretic natural, asa ca mananca suficient. Sparanghelul te ajuta sa slabesti si sa scapi de balonare asa ca iti sugeram si niste retete pe care le-am gasit pe Fitsugar.com ca sa nu spui ca nu stii cum sa il gatesti, scrie dietetik.ro.