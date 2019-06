DIETA cu ton. Slăbești rapid și ușor în trei zile

Foto: Pixabay.com

DIETA. O dieta delicioasa, foarte usoara si foarte sanatoasa, care te ajuta ca in numai trei zile sa scapi de trei kilograme, este dieta cu ton. Important este ca, pe langa ceea ce mananci, sa consumi cel putin 2.5 litri de apa zilnic.

DIETA. Dieta cu ton este, potrivit makeyourlifehealthier.com, foarte utila organismului, nu doar pentru ca te scapa de kilogramele in plus, ci si pentru ca tonul este bogat in vitamina E si acizi grasi Omega 3. Consumat cu regularitate, tonul te ajuta sa-ti scazi cu 50% riscul de a suferi de boli cardiovasculare si iti imbunatateste functiile creierului.

DIETA. Ziua 1



Micul dejun: o cana de cafea sau ceai, ½ de grepfrut ori suc de fructe si o felie de paine prajita cu unt de arahide.



Pranz: 100 – 150 de grame de salata de ton cu rucola, castraveti, rosii, o lingura de porumb fiert si o cana de cafea sau ceai.



Cina: 100 de grame de friptura de vita, 200 de grame de fasole verde la aburi, 200 de grame de morcovi rasi cu cateva picaturi de lamaie, 100 de grame de budinca de vanilie, un mar mediu si o cana de ceai.

