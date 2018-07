Dieta cu vinete. Scapă rapid de grăsimea abdominală. Cel mai tare truc

Foto: Pixabay.com

Dietă. In aceasta perioada a anului, pietele sunt pline de vinete, asa ca ar fi cazul sa profiti cat mai mult de beneficiile lor, mai ales ca ele te pot ajuta sa scapi de kilogramele nedorite.



Dietă. Avand un continut bogat de apa, de 93%, si multe fibre, potasiu, magneziu, dar si vitamina A si C, vinetele sunt recomandate in mai toate dietele, deoarece calmeaza setea si foamea si dau senzatia de satietate.

Dietă. Iata cum poti scapa de grasminea abdominala si de cel putin 5 kilograme nedorite:

Dietă. Vinetele nu sunt deloc bune crude, asa ca acestea se consuma fie sub forma de mancare, fie coapte sau umplute. Insa, tine minte ca niciodata nu trebuie sa le combini cu maioneza sau cu prea mult ulei, atunci cand vrei sa slabesti. In cadrul dietei cu vinete, cel putin doua dintre mesele zilnice trebuie sa contina vinete si sa fie evitat consumul de zahar si alcool.



Dietă. Timp de o luna, trebuie sa ai un meniu compus din urmatoarele feluri de mancare:



Dietă. Mic dejun (alege intre)



- 2 felii de paine neagra cu salata de vinete si o rosie mare.

- 3 linguri cu salata de vinete si un ou fiert.

- 2 felii cu zacusca de casa.



Dietă. Gustare optionala: Un iaurt slab sau un ou fiert sau un fruct de sezon, cu exceptia bananelor.



Dietă. Pranz (alege intre):



- 1/2 pui la rotisor cu salata de vinete.

- Mancare de vinete, preparata din ceapa, ardei gras, vinete, rosii, usturoi si un iaurt slab sau 100 g de carne la gratar.

- Vinete si alte legume la gratar cu sos de lamaie si 150 g carne de pui la gratar sau fiarta.



Dietă. Gustare optionala: Un fruct de sezon sau un ceai verde si o mana de migdale crude.



Dietă. Cina (alege intre):



- 1/2 vanata umpluta cu legume la alegere (ceapa, ardei, ciuperci, varza, morcov, telina) si sunca presata slaba cu salata de rosii sau verde

- Ghiveci de legume doar cu o lingura de ulei si o felie de paine integrala

- Salata de vinete pe jumatati de ardei gras



Dietă. De asemenea, pentru a scapa de grasimea abdominala poti folosi si apa de vinete, scrie gustos.ro.