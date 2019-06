DIETA cu vișine. Scapi de grăsimea de pe abdomen

Foto: Pixabay,com

DIETA. De multe ori, in aceasta perioada, visinele sunt ignorate in favoarea cireselor, insa au cel putin la fel de multe beneficii pentru sanatate. Sunt pline de vitamine si minerale care te ajuta sa te mentii frumoasa si sanatoasa. In plus, visinele te pot ajuta si in lupta contra excesului de grasime din corp, in special din zona abdominala. Iata cum obtii o burtica sexy cu ajutorul visinelor, in numai 7 zile.



DIETA. Include si tu visinele in cura de slabire si te vei putea bucura de efectele lor in numai o saptamana. Aceste fructe mici si acrisoare ajuta la eliminarea toxinelor din corp, iti regenereaza tesuturile si te scapa de grasimea nedorita din organism.



DIETA. Motivul pentru care visinele sunt atat de bune in dieta tine de antioxidantii numiti antociani, cei care dau culoarea fructului. Fibrele te ajuta sa ai o digestie sanatoasa, in timp ce vitaminele iti aduc diverse alte beneficii. In plus, visinele contin putin zahar, dar sunt bogate in potasiu, un mineral care arde calorii si iti ofera energie.



DIETA. In dieta de o saptamana vei avea nevoie in jur de doua, trei kilograme de visine. Regimul trebuie sa fie asociat cu multe legume, carne de pui si de peste, cat mai sarac in grasimi si carbohidrati.