DIETA cu zmeură. Scapi de două kilograme în doar trei zile

Foto: Pixabay.com

DIETA. In doar trei zile, poti slabi pana la 2 kg prin cura cu zmeura , care iti va asigura tot necesarul nutritiv si iti va inhiba foamea.

DIETA. Ca toate fructele de padure, zmeura este foarte apreciata de nutritionisti pentru continutul ridicat de antioxidanti, vitamine si minerale, iar o ceasca de zmeura proaspata contine numai 64 calorii.

DIETA. Bogata in potastiu, fier, pectina, celuloza, tanici, acizi organici si vitaminele B1, B12, C si PP, zmeura are un efect dovedit in scaderea presiunii arteriale si chiar in incetinirea dezvoltarii celulelor canceroase.

DIETA. Zmeura are si proprietati de antiinflamator si este recomandata de nutritionisti ca un adaos sanatos la orice dieta. Continutul ridicat de fibra din zmeura face ca acest fruct sa fie satios, sa satisfaca si poftele de dulciuri si ajuta la prevenirea constipatiei.

DIETA. Incearca o cura cu zmeura care tine doar trei zile si te poate ajuta sa scapi de pana la doua kilograme, scrie ele.ro.