Foto: Pixabay.com

DIETA. Aceasta dieta ajuta la detoxifierea organismului si scaderea in greutate. Nu trebuie sa se consume carne grasa, dulciuri, paine, produse de patiserie, grasimi, alcool si cafea. Se bea apa plata, ceai verde si suc din zmeura. Se servesc lactate cu continut redus de grasimi: lapte, iaurt, lapte batut, branza de vaci.

DIETA. Carnea trebuie sa fie slaba, de pui sau de vita, preparata la gratar sau fiarta. Dieta trebuie sa contina o cantitate redusa de nuci si alune deoarece acestea sunt bogate in proteine vegetale, vitamine, minerale, nutrieni si ajuta in prevenirea cancerului, bolilor cardiovasculare, consolidarea sistemului imunitar si mentinerea sanatatii.

DIETA. Nucile si alunele au un continut caloric semnificativ de aceea nu trebuie consumate in exces. 100 g nuci are 700 kcal, iar 100 g alune are 707 kcal. In cadrul acestei diete se recomanda doar o lingura de nuci sau alune pe zi, scrie bodygeek.ro.