DIETĂ. Cum a slăbit Irina Nicolae 25 de kilograme după sarcină. Fosta membră a trupei A.S.I.A și-a dezvăluit secretul

DIETĂ. A fost una dintre cele mai iubite membre ale trupei A.S.I.A, dar Irina Nicolae a decis să-și urmeze inima și s-a stabilit alături de soțul ei, în Budapesta.

DIETĂ. La 41 de ani, vedeta are o siluetă de invidiat și a reușit chiar să scape de 25 de kilograme, acumulate la sarcină în timp record. Fosta cântăreață și-a dezvăluit secretele într-un interviu pentru Viva.

DIETĂ. „Diete nu am ținut niciodată înainte de sarcină, dar după ce am născut am apelat și eu la ajutorul acestora, însă numai după perioada de alăptare. Alăptarea a fost primul pas în recâștigarea siluetei pierdute. Sarcina mi-a adus în plus 25,5 kg, deși nu arătam deloc ca un om care a luat atât de multe kilograme, dar cântarul asta îmi indica. Am făcut sport atât pe perioada sarcinii, cât și după ce am născut. La câteva zile, îmi amintesc că a venit o fizioterapeută care m-a învățat câteva exerciții pe care trebuia să le fac zilnic până ce urma să am OK-ul doctorului pentru a începe un program de sport susținut, dar recunosc că, la două săptămâni, eram deja pe bandă… Afară era destul de rece, nu mi se permitea să ies la plimbare cu cea mică și, fiindcă îmi trebuia puțină mișcare, era singura variantă accesibilă în acel moment. Am reușit să dau jos primele kilograme alăptând, după aceea am ținut dieta clinicii Mayo sau dieta de 13 zile, făcută de medicii clinicii Mayo pentru cei care suferă de boli cardiovasculare, dar și de obezitate, o dietă controlată, sigură din punct de vedere medical, care la mine a funcționat, ajutându-mă să scap de 4-5 kilograme în decursul celor 13 zile”.