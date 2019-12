DIETĂ. Cum să nu te îngrași de sărbători? Cele mai tari trucuri

DIETĂ. Chiar daca nu ar trebui sa te privezi de preparatele traditionale de Craciun si Revelion, un consum putin mai mic si alegerile inteligente din punct de vedere alimentar te vor ajuta sa-ti mentii corpul in forma. Ce ar trebu facut ca sa nu te ingrasi de sarbatori?

DIETĂ. Iata 12 sfaturi ca sa nu te ingrasi de Sarbatori.

DIETĂ. 1. Mananca inainte de o masa bogata

Da, ai citit corect! Daca iti faci aparitia la un festin cu stomacul gol, sigur vei exagera cu mancatul. Asa ca, inainte cu o ora de a te aseza la masa festiva, consuma o gustare saraca in calorii. O supa de legume este excelenta din acest punct de vedere intrucat nu iti va fi foame atunci cand vei avea in fata sarmalele delicioase sau friptura de porc, ceea ce inseamna ca nu te vei arunca asupra lor ca si cum ai fi postit o saptamana inainte.

DIETĂ. 2. Imbraca-te pentru a impresiona

Lasa hainele lalai in care te simti confortabil pentru alta data. Alege in schimb skinny jeans ori o rochie care sa-ti scoata in evidenta trupul. Sunt sanse mici sa exagerezi cu mancatul daca porti haine stramte intrucat te vei simti inconfortabil mult mai repede. Daca reusesti ca la final sa nu simti nevoia de a largi gaura de la curea atunci esti intr-o forma de zile mari.

DIETĂ. 3. Ai grija la portii in cazul mancarurilor grase

Vrei sa fii gazda perfecta? Foloseste-ti talentele si impiedica pe toata lumea, inclusiv pe tine, de la a exagera cu mancatul prin oferirea de portii individuale mici cu cele mai grase preparate din meniu. In acest fel, niciunul dintre invitati nu risca sa-i vina rau sau sa acumuleze kilograme in plus pana la finalul petrecerii.

