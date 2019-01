DIETĂ. Cura de slăbire rapidă. Ce trebuie să știi despre dieta Little black dress

Foto; Pexels.com

DIETĂ. Dieta Little black dress este o cura de slabire rapida. Fiecare dintre noi avem cate un eveniment major din cand in cand pentru care scoatem din dulap rochia eleganta preferata si speram sa mai incapem in ea sau urmeaza sa ne expunem trupurile mai mult sau mai putin zvelte la piscina.

DIETĂ. Iata cura de slabire rapida prin care putem sa topim eventualele kilograme in exces, ca sa aratam cat mai bine la momentul cu pricina.

DIETĂ. Solutia este sa tinem cu cateva saptamani inainte o dieta “de urgenta”. Insa daca ea este prea restrictiva, consecintele pot fi nefavorabile pentru sanatate si riscam ca in loc sa stralucim in ziua cu pricina, sa fim sfarsite si epuizate de pierderea de vitamine si minerale din timpul dietei.

DIETĂ. Iata insa ca exista o dieta recomandata de nutritionistul Michael Van Straten in cartea “Little Black Dress” aparuta la editura House of Guides, care ne promite ca putem slabi in 10 zile aproximativ 4-5 kilograme.

DIETĂ. Dieta Little Black Dress a fost tinuta de multi pacienti ai nutritionistului, cu rezultate foarte bune.

DIETĂ. Avantajul ei este acela ca nu vitregeste corpul de alimentele cu aport nutritiv important, ci le combina de asa natura incat accelereaza metabolismul si obtine scaderea in greutate. Primele trei zile sunt mai dificile si se recomanda ca debutul dietei sa aiba loc in weekend, pana se obisnuieste corpul cu noul stil alimentar.

DIETĂ. Dupa obtinerea rezultatelor nu e indicat sa ne repezim in cozonaci, prajituri, fripturi grase sau in alcool. Dieta poate fi tinuta inca 10 zile daca ne simtim bine si oricum e indicat sa fie tinuta de 3-4 ori pe an, pentru rolul de detoxifiere pe care il are. Oricum, o data ce ai obtinut un rezultat pozitiv si ai scapat de cateva kilograme, nimeni si nimic nu te poate impiedica sa intri in acest stil alimentar nou si sa nu revii la vechile obiceiuri care te vor readuce rapid la vechile dimensiuni, si poate mai mult decat atat. Doar de tine depinde sa decizi ce vrei si sa iti asumi raspunderea acestei decizii, evitand astfel frustrarile, fie cele alimentare, ca ai vrea sa mananci diverse lucruri interzise la dieta, fie cele de silueta, ca ai prea multe kilograme in exces dar nu te poti abtine de la lucrurile care iti fac placere.

