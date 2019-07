DIETĂ. De ce nu trebuie să lipsească pepenele roșu din alimentația de vară

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Unele alimente sunt provoaca o reala placere cand sunt mancate iar pepenele rosu este cu siguranta printre primele in acest sens. Combinatia unica de verde-alb-rosu si gustul dulce inconfundabil parca nici nu ne dau voie sa luam viata in serios si ne fac sa strigam: „este varaaaa!!”. Si ca si cum nu este un motiv suficient ca sa mancam zilnic pepene rosu, el mai este si plin de elemente nutritive si nu are pic de grasime.

DIETĂ. Multe persoane consuma pepenele rosu doar ca gustare insa la cate beneficii aduce corpului, va recomandam sa il considerati vedeta alimentatiei voastre pe timp de vara.

DIETĂ. Daca copilul nu se prea inghesuie sa manance spanac sau linte, alimente bogate in potasiu, ofera-i o felie de pepene rosu in schimb. El este o uriasa sursa de potasiu, ce ajuta muschii si functiile sistemului nervos, mentine echilibrul electrolitic corespunzator al corpului si balanta dintre acid-alcalin in corp si scade riscul hipertensiunii arteriale.

DIETĂ. Beneficiile pepenelui rosu sunt, asadar, uluitoare. Indiferent cate felii mananci, cu siguranta te vei alege cu una din cea mai bogata combinatie de antioxidanti ce exista in natura. Pepenele rosu este o sursa excelenta de vitamina A, antioxidantul care ajuta la sanatatea ochilor, vitamina C care intareste imunitatea si vitamina B6

DIETĂ. Rosiile au fost mereu considerate o mare sursa de licopen, un foarte puternic antioxidant care lupta impotriva multor tipuri de cancer, indeosebi a cancerului de prostata sau de san.

