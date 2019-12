DIETA de iarnă. Slăbește incredibil și ușor înainte de sărbători

DIETA. Specialistii englezi au creat o noua dieta speciala, pentru toate femeile din Anglia care isi doresc sa fie in forma de sarbatori. Insa desi regimul nu a prins foarte bine la Londra, Hollywood-ul a fost receptiv si l-a preluat. Acum aceasta dieta de iarna este valabila in intreaga lume si mii de femei s-au hotarat sa o tina, mai ales din simplul motiv ca nu are contraindicatii si nu este foarte restrictiva.

DIETA. Aceasta dieta se tine timp de o luna, iar nutritionistii englezi sustin ca vei slabi pana la 7 kilograme.

DIETA. Iata mai jos in ce consta noua dieta de iarna:

- dieta are 4 etape, care se intind pe parcursul a 4 saptamani;

- prima saptamana este putin mai restrictiva, insa atunci va avea loc si slabirea accentuata

- ultima saptamana este de mentinere

- va trebui sa bei minim 2,5 l de lichide pe zi, apa si ceaiuri din plante fara indulcitori

- fa miscare zilnic macar jumatate de ora

- respecta intocmai cantitatile si alimentele recomandate

DIETA. Prima saptamana

Luni:

Mic dejun: 200 ml lapte degresat cu 2 linguri cereale integrale

Pranz: 150 g piept de pui cu salata de varza sau sfecla

Cina: 200 g peste slab la cuptor cu legume (fara cartofi)

In celelalte zile micul dejun ramane acelasi!

La pranz mai poti manca: 150 g carne de vita la gratar cu salata de legume, iar seara supa de pui fara cartofi si fara taitei. Ca si gustari ai voie doar legume proaspete ca: morcov, ardei, castravetii, rosii. Nu ai voie fructe in prima saptamana.

