DIETA de opt ore. Mănânci tot ce vrei și slăbești

DIETA. Dar este mult mai savuroasa decat o dieta extrem de stricta, care te lasa cu multe kilograme in plus din cauza efectului yo-yo, dar si cu o senzatie de frustrare. Miraculoasa sau nu, dieta te va ajuta sa scapi de 10 kilograme in doar 6 saptamani!

DIETA. Cea mai importanta regula a dietei, asa cum sugereaza si denumirea, este ca trebuie sa iti programezi toate mesele intr-un interval de opt ore pe zi. Spre exemplu, iti poti programa mesele intre orele 10-18, dar asta inseamna sa intarzii ora micului dejun pana la inceperea intervalului orar permis. Dieta respecta teoria conform careia organismul uman are nevoie de perioade de consum alimentar, urmate de perioade de post. Practic, consumi toate caloriile de care ai nevoie in acel interval de 8 ore, dupa care organismul tau are timp sa se regenereze in timpul celor 16 ore in care nu ai voie sa mananci nimic.

DIETA. Intervalul orar in care mananci poate fi ajustat in functie de programul tau si poate fi diferit in fiecare zi a saptamanii. Totusi, autorii dietei recomanda sa incepi treptat, cu 3 zile de dieta pe saptamana si sa cresti numarul, ajungand la 7 zile de dieta pe saptamana.

DIETA. Chiar daca nu exista alimente interzise in aceasta dieta, asta nu inseamna ca poti manca mai mult decat ai nevoie si este esential sa pastrezi portiile in limite decente. Te poti rasfata cu o prajitura sau o felie de pizza din cand in cand (in intervalul orar de 8 ore), ceea ce este oricum spectaculos pentru o dieta, insa trebuie sa-ti alimentezi organismul cu ceea ce iti face bine, precum alimente bogate in vitamine si minerale. De asemenea, autorii dietei iti ofera si o mini-lista cu 8 tipuri de alimente ce fie sunt foarte sanatoase, fie contribuie la arderea grasimilor, dintre care poti alege dupa bunul plac, scrie salbasaugras.