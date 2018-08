Dieta de vară. Slăbește uluitor cu aceste alimente

Foto: Pixabay.com

Dietă. Vara este anotimpul distractiei, al vacantelor si, de cele mai multe ori, al exceselor alimentare. In aceasta perioada exista tentatia de a manca tot felul de „prostioare”. De aceea este important sa te organizezi putin si sa realizezi faptul ca acest anotimp aduce o serie de alimente delicioase, dar in acelasi timp si extrem de sanatoase.

Dietă. Nu doar mentinerea siluetei este un obiectiv, ci si evitarea deshidratarii si, implicit, pierderea de vitamine si minerale. Pentru a te motiva este important sa vezi ce contin aceste alimente de vara si ce avantaje vor aduce organismului tau. Dar pentru a schimba ceva trebuie sa lucrezi la mentalitate si sa ai putina vointa. Un vechi proverb chinezesc spune ca „sufletele marete au vointa; sufletele firave au doar dorinte!”. Tu in ce categorie vrei sa fii?

Dietă. Pepenele

Un adevarat erou al hidratarii, pepenele este alimentul care nu trebuie sa lipseasca din dieta de vara. O felie de pepene rosu rece iti va mentine organismul hidratat si te va racori. Acest fruct contine aproximativ 92% apa si este bogat in licopen, un fitonutrient care ajuta pielea la protejarea impotriva razelor ultraviolete. Acest antioxidant lupta impotriva radicalilor liberi si, conform unor studii, protejeaza impotriva cancerului, imbunatateste sanatatea oaselor si a inimii. In plus, este ideal dupa exercitii intense, pentru ca ajuta la combaterea febrei musculare.

Dietă. Sfecla rosie

In conditiile in care vara, din cauza caldurii si a faptului ca obosesti mult mai repede, pot aparea probleme cardiovasculare, este important sa consumi sfecla rosie. Nu doar ca este un aliment care nu ingrasa, dar ajuta la sanatatea inimii si la reducerea riscului de atac cerebral. Sucul din aceasta leguma ajuta la scaderea tensiunii arteriale.

Dietă. Ciresele

Stiai ca ciresele te pot ajuta sa te odihnesti cum trebuie? Si cum exista o legatura directa intre un somn corect si intre ingrasat, nu ignora acest fruct. Ciresele contin melatonina, un hormon care ajuta la reglarea ritmului circadian, care este extrem de important pentru a te odihni bine.

Dietă. Rosiile

Perfecte pentru o salata gustoasa, rosiile contin si ele, la fel ca pepenii, licopen. In plus, fitonutrientii din aceasta leguma gustoasa ajuta la imbunatatirea profilului lipidic. Sucul de rosii este ideal pentru scaderea colesterolului “rau” (LDL-colesterol) si a nivelului trigliceridelor, arata studiile de specialitate.

Dietă. Vinetele

De pe lista alimentelor perfecte pentru sanatate nu puteau lipsi vinetele. Contin vitaminele A, C, magneziu sau calciu, precum si compusi fenolici si antioxidanti ce ajuta la circulatia sangvina. In afara celebrei salate de vinete, recomandarea ar fi sa incerci si alte retete care sa nu necesite decojirea. Si asta pentru ca, spun studiile, coaja vinetelor contine nasunin, un antocian (grupa de coloranti naturali) care ajuta la imbunatatirea functiei cognitive, scrie slabsaugras.ro.