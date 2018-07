Dieta de vară. Un corp de invidiat cu doar câteva reguli de aur

Foto: Pixabay.com

Dietă. Odata cu venirea caniculei, se scot din dulap cele mai lejere piese de vestimentatie. Uneori, acest lucru poate sa insemne purtarea de haine care sa lase la vedere corpul. Daca pentru cei slabi acest lucru este o placere, pentru cei care inca mai duc in spate kilogramele acumulate pe timp de iarna va fi un stres.

Dietă. Pentru cei hotarati, exista insa solutii care nu sufera amanare si care trebuie puse in practica inca de azi. Cu alte cuvinte, daca vreti sa aveti un corp de invidiat trebuie sa va organizati si sa urmati un plan bine pus la punct (la care nu trebuie renuntat cand se termina vara) si pe care vi-l vom prezenta in cele ce urmeaza.

Dietă. Dieta incepe inca din magazin. Cu totii avem o zi in care ne aprovizionam pentru intreaga saptamana. Incercati sa nu mergeti la cumparaturi cand va este foame. Aceasta greseala poate sa duca la supraincarcarea cosului cu produse inutile. Chiar si asa, este demonstrat faptul ca se cumpara cu pana la 50% mai mult decat avem efectiv nevoie. De asemenea, daca doriti sa slabiti, atunci este clar ca trebuie sa renuntati la dulciuri, snacks-uri si produse de panificatie. Cititi etichetele si eliminate pe cat posibil produsele care au adaos de zahar. De asemenea, pe eticheta este specificat numarul de calorii, astfel incat puteti sa va orientate in acest fel asupra aportului caloric zilnic.

Dietă. Digestia corecta este primul pas catre un organism sanatos si un aliat de nadejde in lupta cu kilogramele in plus. In cazul in care suferiti de constipatie cronica, atunci trebuie sa incorporati in dieta zilnica fibrele. Cele mai bune surse de fibre sunt cerealele (pe care le puteti consuma dimineata cu lapte sau iaurt), fructele si legumele proaspete. Fibrele se pot pierde daca decojiti fructele sau daca preparati termic legumele.

Dietă. Lista alimentelor care trebuiesc evitate este foarte lunga, insa vom incerca sa le organizam in linii mari. Astfel, la inceputul programului de dieta ar trebui sa nu mancati deloc dulciuri. Ulterior, puteti sa va recompensati intr-una din zilele saptamanii cu desertul preferat. Evitati pe cat posibil carnea grasa de porc, vanatul, mezelurile si produsele lactate grase. Nu consumati bauturi dulci, alcool si incercati sa nu rontaiti intre mese. Fructele sunt un real ajutor intr-o dieta sanatoasa, insa si acestea contin zahar, asa incat va recomandam ca in prima parte a dietei sa evitati bananele si strugurii. Si nu in ultimul rand, incercati sa nu mai mancati seara, dupa ora 18.00.

Dietă. Cele mai bune rezultate cand vine vorba de dat kilogramele jos cat mai repede le au persoanele care imbina o dieta echilibrata cu o activitate fizica regulata. Astfel, va recomandam sa incepeti un sport care va face placere. Este de preferat sa fie o activitate in aer liber – de tipul alergatului sau mersului cu bicicleta. Doar 30 de minute pe zi de sport si veti vedea imediat cum acul de la cantar arata mai putin si cum tonusul muscular si starea generala se imbunatatesc considerabil. Daca sportul nu va este la indemana, atunci mergeti cat mai mult pe jos pentru a compensa lipsa de miscare, scrie slabsaugras.ro.