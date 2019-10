DIETĂ. Detoxifierea cu lămâie. Secretul unei diete reușite

Foto: Pixabay.com

DIETĂ. Cura de detoxifiere cu lamaie este foarte populara, mai ales ca este si eficace in inlaturarea toxinelor din organism si ajuta in curele de slabire.

DIETĂ. Cercetarile efectuate de-a lungul timpului in domeniul nutritiei au identificat clar ca principalele cauze ale acumularilor de toxine in organism sunt alimentatia necorespunzatoare, atitudinea negativa, lipsa exercitilor fizice.

DIETĂ. Cura de detoxifiere cu lamaie a fost recomandata prima data de Stanley Burroughs, autorul cartii “Maestrul curatarii”, si avea drept scop vindecarea ulcerelor stomacale. Cu timpul, s-a descoperit ca dieta nu este benefica doar pentru stomac, ci si pentru multe functii ale organismului: somn mai bun, dispozitie pozitiva, claritate in gandire si pierderea de kilograme in plus.

DIETĂ. Potrivit Positivemed.com, dieta incurajeaza detoxifierea organismului cu ajutorul unei limonade preparate din lamai, sirop de artar pur, piper rosu si apa.

DIETĂ. Dieta trebuie tinuta 10 zile. Pe zi ar trebui consumate 6-12 pahare.

