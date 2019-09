DIETA disociată. Scapă rapid și sănătos de 20 de kilograme

Foto: Pixabay.com

DIETA. Dieta disociata se bazeaza pe principiul unui plan nutritional constituit din principalele categorii alimentare. Acest tip de dieta este intalnit in mediul online sub diverse variante, diferind prin durata si forma.

DIETA. Grupele alimentare vor fi consumate dupa un plan prestabilit, in conditiile in care carnea, fructele, cerealele, legumele si lactatele sunt digerate in mod diferit.

DIETA. Mai exact, digestia alimentelor bogate in carbohidrati necesita un mediul alcalin, cu pH mai mare de 7, in timp ce proteinele sunt digerate intr-un mediu acid, in care pH-ul trebuie sa fie mai mic decat 7. Cele doua reglaje, dar nu numai, sunt efectuate prin intermediul functiilor sistemului digestiv.

DIETA. Unde intervine dieta disociata? Proteinele si carbohidratii sunt digerati mult mai usor in momentul cand mesele vor fi compuse doar din alimente bogate in nutrientii respectivi. Arderile au loc mai rapid, iar kilogramele vor deveni tot mai putine, scrie un corpsanatos.ro.